مقاتلات التحالف تُباغت تجمعات «حوثية»

الأحد 14 إبريل-نيسان 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء السبت 13 أبريل / نيسان 2019، غارات جوية على مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

واستهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات مواقع وتجمعات المليشيا بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير أطقم وآليات كانت تستعد لدفعها إلى جبهات القتال، وفقاً لموقع وزارة الدفاع.