الشبواني : «70» بالمئة من احتياجات النازحين بـ«مأرب» غير مغطاة عاجل: استهداف موكب قيادي حوثي مقرب من زعيم الجماعة ووزيرا في حكومة الانقلاب بصاروخ وسط العاصمة صنعاء حـزب «الإصلاح» يعلّق على مسيرة مؤتمر «تعـز» من جديد.. قطر تكشف شرطها الوحيد لحل الأزمة الخليجية استشهاد قياديان بارزان في حزب «الاصـلاح» نائب رئيس البرلمان: الشرعية لا تريد الحسم الطيران الأمريكي يشن غارات في جنوب اليمن الأزهر يتدخل في أزمة صلاح وجماهير تشيلسي أهم مخرجات جلسة البرلمان الأولى.. 5 رسائل لـ”هادي“ والتوقيع على ”وثيقة هامة“.. ماهي؟ مروع.. بطلة أثقال سقطت تحت 110 كيلوجرامات .. شاهد بالفيديو
أكد مدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب حسن الشبواني اليوم السبت 13 أبريل 2019 م أن معدل الاستجابة من قبل المنظمات الدولية والإنسانية لا تغطي 30% من احتياجات النازحين في محافظة مأرب المسجلين في كشوفات تلك المنظمات.
وقال الشبواني: إن المنظمات الدولية تتحدث عن 148 ألف أسرة نازحة في محافظة مأرب، ورغم ذلك فإن 70% من احتياجات هذه الأسر غير مغطاة ، على رأسها الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي، والتعليم والحماية والدعم النفسي.
وكانت مؤسسة فتيات مأرب أقامت يوم الخميس الماضي ورشة عمل بالتعاون مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومجموعة اكسفورد البحثية حول تحديد احتياجات النازحين إلى مأرب ضمن مشروع استكشاف فرص السلام المحلية.
وهدفت الورشة التي شارك فيها (30) نازحا ونازحة من مخيمات مدينة مأرب وضواحيها من مختلف المحافظات إلى وضع مصفوفة احتياجات النازحين في مختلف قطاعات العمل الإغاثي والإنساني، وتغطية القصور في كثير من الجوانب كالحماية والدعم النفسي والتمكين الاقتصادي.