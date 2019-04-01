حـزب «الإصلاح» يعلّق على مسيرة مؤتمر «تعـز»

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قال رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح "علي الجرادي اليوم السبت 13 ابريل 2019 م " إن المؤتمر الشعبي العام في تعز يرد الاعتبار لتاريخ المؤتمر ويرسم وجهة تليق بالعمل السياسي والتعددية.
وأضاف "الجرادي" في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر"مؤتمر تعز بقيادة الشاب المقاوم عارف جامل يحتشد مع الجمهورية والشرعية والمقاومة ومع الرئيس هادي"
وتابع "المؤتمر الشعبي كحزب جرب السلطة ولايزال يقودها يدرك خطورة وجود مليشيات خارج المؤسسات الرسمية".
هذا فيما أشاد رئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح تعز الأستاذ أحمد عثمان بنجاح المسيرة الجماهيرية لحزب المؤتمر الشعبي العام.
وقال احمد عثمان في منشور له على "الفيسبوك" إن المؤتمر الشعبي العام كيان أصيل في المجتمع اليمني، مؤكداً أن الكيانات الشعبية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف "أن الكيانات الشعبية تتطور بحسب حاجة المجتمع لتجاربها، وهذا ينطبق على كل الكيانات والأحزاب السياسية التي يجب أن تتوحد نحو إنقاذ الوطن كبيت واحدة لليمنيين ولصناعة مستقبل أفضل".
واعتبر عثمان أن الحراك الجماهيري في محافظة تعز مؤشر إيجابي على الفاعلية السياسية للأحزاب في المحافظة؛ مؤكدا على أهمية توحد كافة الكيانات والأحزاب السياسية.
ونظم فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة تعز اليوم السبت مسيرة جماهيرية طالبت باستكمال تحرير المحافظة من المليشيات الحوثية الإيرانية، وبناء وتفعيل المؤسسات.