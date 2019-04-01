استشهاد قياديان بارزان في حزب «الاصـلاح»

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استشهد، اليوم السبت، 13 ابريل 2019 م قياديان بارزان في حزب الاصلاح، أثناء معارك مع المليشيات الانقلابية بمديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء
ونقل موقع "الصحوة نت" عن مصادر ميدانية قولها إن القيادي الإصلاحي، قائد مقاومة ذي ناعم " محمد سالم الصومعي، والقيادي في إصلاح مديرية الزاهر ال حميقان حسين صالح حيدرة، استشهدا خلال خوضهما معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية بمديرية ذي ناعم بالمحافظة.
وكانت مقاومة البيضاء قد صدت هجوما حوثيا ونفذت هجوما معاكسا في مديرية "ذي ناعم"، الامر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من ميلشيات الحوثي.
وبحسب المصادر الميدانية "فإن قوات الجيش تحاصر عناصر ميلشيات الحوثي في عدد من المواقع بعد التحام أبطال مقاومة ذي ناعم "ال عمر" بمقاومة "آل حميقان" في جبل حلموس والمواقع المجاورة له".
وأسفرت المعارك عن سقوط قتلى وجرحى من الميلشيات في الوقت التي تنفذ الميليشيات قصف عنيف بالدبابات والمدفعية وعيارات 23 سعيا ً لفك الحصار عن افرادهم ومحاولة لسحب الجثث والمصابين
وشنت ميلشيات الحوثي قصفا عشوائيا على قرى سكنية في كل من قرى "الدريعاء" و"صلواع" و"العراجم" و"البرمة" بمديرية ذي ناعم المكتظة بالأطفال والنساء والمدنيين.
ولازالت الاشتباكات على اشدها بين ابطال مقاومة ذي ناعم مسنودين بأبطال مقاومة ال حميقان ، وبين المليشيات الحوثية الانقلابية في مديرية ذي ناعم، بالتزامن مع وصول تعزيزات للميلشيات الانقلابية بينها دبابات إلى مناطق المواجهات وسط صمود اسطوري لابطال المقاومة بامكاناتهم المتاحة.
وناشدت قيادة المقاومة قيادة الشرعية والتحالف باسناد ابطال المقاومة الشعبية