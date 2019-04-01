نائب رئيس البرلمان: الشرعية لا تريد الحسم

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قال نائب رئيس مجلس النواب، عبد العزيز الجباري إن "هناك الكثير من الأسباب التي ساهمت في تأخر الحسم العسكري، ومنها الإرادة الدولية والتي ترى أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا".
وقال جباري في حديث لـ”سبوتنيك“ "لو كان المجتمع الدولي يريد الحل العسكري لانتهى الأمر منذ فترة طويلة وبسهولة كبيرة، حتى في الشرعية لا نريد حسم عسكري في اليمن نظرا لآثارها المدمرة".
وتابع "نريد أن يكون هناك سلام يضمن حقوق الجميع بما فيهم جماعة الحوثي، لكن ما أراه أن جماعة الحوثي هي من تدفع نحو الحسم العسكري".
وقال ان "جماعة الحوثي عبارة عن "عصابة مسلحة" استولت على قدرات الجيش اليمني، ولو كانت هناك حرب حادة منذ البداية لانتهت جماعة الحوثي بعد أيام من بداية الحرب ولم تستمر لسنوات".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.