الطيران الأمريكي يشن غارات في جنوب اليمن

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استهدفت طائرة بدون طيار يُعتقد أنها أمريكية، اليوم السبت 13 ابريل/نيسان، سيارة لعناصر يشتبه انتماؤهم إلى تنظيم القاعدة في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).
وقال مصدر محلي لـ”مأرب برس“، إن طائرة من دون طيار شنت غارة على سيارة بالقرب من عقبة مسربة بمديرية جردان شمال شرقي شبوة أثناء مرورها قرب محطة رقم (6)، الخاصة بحماية أنبوب الغاز في هضبة جردان.
وأضاف المصدر أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة ومقتل من عليها.
وينشط تنظيم القاعدة في عدة محافظات جنوب وشرق ووسط اليمن منها شبوة ووادي حضرموت وأبين والبيضاء ومأرب والجوف.