آخر الاخبار

نائب رئيس البرلمان: الشرعية لا تريد الحسم الطيران الأمريكي يشن غارات في جنوب اليمن الأزهر يتدخل في أزمة صلاح وجماهير تشيلسي أهم مخرجات جلسة البرلمان الأولى.. 5 رسائل لـ”هادي“ والتوقيع على ”وثيقة هامة“.. ماهي؟ مروع.. بطلة أثقال سقطت تحت 110 كيلوجرامات .. شاهد بالفيديو سيئون تستحضر تجرية 48 عاما من البرلمان اليمني شمالاً وجنوباً موقف رسمي سعودي من انتخاب البركاني رئيسا للبرلمان اليمني شاهد أقوى الصور التاريخية لجلسة البرلمان اليمني في سيئون .. 10 لقطات ستوثقها المراجع دولة كبرى تهنئ الشرعية اليمنية وتصدر بيان عاجل ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019... أين سيكو الاستاد الرئيسي

سبأفون .. أصالة وتواصل

مروع.. بطلة أثقال سقطت تحت 110 كيلوجرامات .. شاهد بالفيديو

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 949

 

تعرضت الفرنسية غايل كيتشانكي، لحادث مروع أثناء منافستها في بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في مدينة باتومي الجورجية.

وكانت كيتشانكي قد حاولت رفع 110 كيلوجرامات في محاولتها الرابعة، ونجحت في ذلك إلى حد كبير، لكنها انهارت على الأرض، ليسقط الوزن فوقها في مشهد مروع.

وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأظهرت الفحوص الطبية انزلاق مرفقها، وإصابتها بكسر مزدوج في ذراعها اليسرى .

يذكر أن كيتشانكي سبق لها في عام 2015، أن رفعت 110 كيلوجرامات، ويبلغ رقمها القياسي 111 كيلوجراما.

إقراء أيضاً
الأزهر يتدخل في أزمة صلاح وجماهير تشيلسي
ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019... أين سيكو الاستاد الرئيسي
تعرف على مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر
ميسي وفابريغاس يشاركان بيكيه في ملكية أندورا الإسباني
أمير عربي لرئيس الفيفا: ابتعد عن السياسة
شاهد... ميسي ينزف بعد تعرضه لضربة قوية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس