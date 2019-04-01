مروع.. بطلة أثقال سقطت تحت 110 كيلوجرامات .. شاهد بالفيديو

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تعرضت الفرنسية غايل كيتشانكي، لحادث مروع أثناء منافستها في بطولة أوروبا لرفع الأثقال المقامة في مدينة باتومي الجورجية.

وكانت كيتشانكي قد حاولت رفع 110 كيلوجرامات في محاولتها الرابعة، ونجحت في ذلك إلى حد كبير، لكنها انهارت على الأرض، ليسقط الوزن فوقها في مشهد مروع.

وقد تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأظهرت الفحوص الطبية انزلاق مرفقها، وإصابتها بكسر مزدوج في ذراعها اليسرى .

يذكر أن كيتشانكي سبق لها في عام 2015، أن رفعت 110 كيلوجرامات، ويبلغ رقمها القياسي 111 كيلوجراما.