موقف رسمي سعودي من انتخاب البركاني رئيسا للبرلمان اليمني

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قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم السبت أن انعقاد مجلس النواب، يؤكد عزيمة الشعب اليمني على استعادة دولته وإنهاء مشروع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران.
وهنأ السفير آل جابر في تغريدة (تابعها مأرب برس) على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، ونائبه علي محسن صالح، والحكومة، والشعب اليمني بانعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وفي تعبير عن موقف المملكة الداعم والمؤيد للتوافق الذي تم على هئية رئاسة البرلمان؛ بارك السفير السعودي لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني وأعضاء هيئة رئاسة المجلس على انتخابهم.
وانتخب البرلمان صباح اليوم السبت في جلسة مكتملة النصاب ، البركاني رئيسا فيما تم انتخاب الشدادي وجباري وباصرة اعضاء في هيئة رئاسة المجلس.