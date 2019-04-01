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شاهد أقوى الصور التاريخية لجلسة البرلمان اليمني في سيئون .. 10 لقطات ستوثقها المراجع

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص
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شاهد أقوى الصور التاريخية لانعقاد جلسة البرلمان اليمني الذي انعقد في سيئون بحضرموت لأول مرة منذ الانقلاب الحوثي , وهي جلسة تاريخية لها ما بعدها .

 

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