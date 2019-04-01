دولة كبرى تهنئ الشرعية اليمنية وتصدر بيان عاجل

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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هنأت الإدارة الأميركية، مجلس النواب اليمني بمناسبة انعقاد اعمال دورته الغير اعتيادية، بعد التئام اعضاء المجلس اليوم السبت، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بدعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس: "تهنئ الولايات المتحدة النواب اليمنيين الذين اجتمعوا اليوم السبت، للمرة الأولى منذ عام 2014".

واعتبر البيان انعقاد مجلس النواب خطوة مهمة لتعزيز الحكومة اليمنية الشرعية، معبرا عن دعم الادارة الأمريكية الكامل للبرلمانيين اليمنيين.

وأضاف البيان "يعد هذا الأمر خطوة مهمة من قبل الحكومة اليمنية في سبيل إعادة تنشيط مؤسسات الحكومة الشرعية، واستئناف التقدم في تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني واستكمال الانتقال السلمي للسلطة كما عبرت مبادرة مجلس التعاون الخليجي".

وأكد البيان أن البرلمان اليمني سيلعب دورا مهما في دفع عجلة المصالحة السياسية والوطنية بما يتيح للحكومة والأحزاب السياسية جميعها التركيز بصورة أفضل على تلبية احتياجات الشعب اليمني.

بدوره أشاد السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية على افتتاح الدورة البرلمانية اليوم بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وقال السفير الأمريكي في تغريدة تابعها مأرب برس على حساب السفارة الأمريكية في تويتر، «نأمل أن تؤدي الإصلاحات التي تم الإعلان عنها إلى برلمان أقوى وأكثر تمثيلا لجميع اليمنيين، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار اليمن» .

وأضاف، «هذه الجلسة البرلمانية ترمز إلى التقدم في العملية السياسية التي ستقود الطريق نحو المصالحة الوطنية، والتي يمكن أن تنهي الصراع وتضمن مستقبلا أكثر إشراقا لجميع اليمنيين».