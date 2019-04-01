ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019... أين سيكو الاستاد الرئيسي

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بسعة تفوق الـ74 ألف متفرج، يحتل استاد القاهرة الدولي، مكانة كبيرة بين أكبر ملاعب أفريقيا والشرق الأوسط.
تأسس الملعب عام 1958 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر تحت اسم "استاد ناصر"، وتم تجديده عام 2004 بإجمالي 150 مليون جنيه.
يعد "استاد القاهرة"، الملعب الرسمي لمنتخب مصر، وهو الأول من نوعه بمعايير أوليمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
قام بتصميمه المعماري الألماني فيرنر مارش في حي مدينة نصر شمالي القاهرة، وهو المعماري ذاته الذي أسس الملعب الأولمبي في برلين.
يقع الاستاد على بعد 10 كيلو مترات من مطار القاهرة الدولي، و30 كليو متر من وسط العاصمة القاهرة.
يعد استاد القاهرة من الملاعب الستة المستضيفة لفعاليات كأس أمم أفريقيا 2019، ومن المقرر أن يستضيف مباريات المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي والكونغو.
وتنطلق البطولة خلال الفترة بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/تموز، على أن تكون مباراة الافتتاح بين منتخب مصر مستضيف البطولة ونظيره زيمبابوي.