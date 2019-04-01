تعرّف على عبد الفتاح البرهان .. قائد الانقلاب السوداني الجديد ؟

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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الفريق أول عبد الفتاح البرهان (60 عاما) من مواليد منطقة "قندتو" غرب مدينة "شندي" بولاية نهر النيل في السودان، ظهر في واجهة المؤسسة العسكرية بعد تعيينه في فبراير/شباط الماضي في منصب المفتش العام للجيش السوداني.

عمل البرهان في إدارة العمليات بالقوات البرية، كما شغل منصب قائد القوات البرية السودانية، وعمل في مناطق عدة بولاية جنوب دارفور، إضافة إلى عدد من المناطق العسكرية بجنوب السودان قبل انفصال الجنوب.

تخرج من الكلية الحربية في الدفعة الـ31، وعمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت شرقي البلاد، كما أشرف على القوات السودانية التي شاركت مع التحالف العربي بحربه في اليمن، وقضى الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.

وكانت تقارير تحدثت عن أن عمر البشير كان قد عرض عليه تولى منصب والي إحدى الولايات، لكنه رفض بحجة ابتعاده عن الخوض في العمل السياسي.

تقول تقارير إعلامية إنه ثالث ثلاثة أبلغوا البشير بعزله من رئاسة البلاد أول أمس الخميس.

يؤكد مقربون من البرهان أنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي، مما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن.

المصدر : وكالة الأناضول, الجزيرة