مصدر يكشف موعد الجلسة القادمة للبرلمان وحضور لافت للشيخ حميد الأحمر

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 3097

رفع مجلس النواب اليمني اليوم السبت جلسته الاولى في مدينة سيئون ،بعد سنوات اربع من التوقف اثر الانقلاب الحوثي المشئوم.

وقال مصدر برلماني لموقع مأرب برس ان المجلس سيعقدجلسته الثانية يوم غد الاحد.

وبدأ البرلمان اليوم جلسة اجرائية تم فيها انتخاب هيئة الرئاسة وتوافق الاعضاء على سلطان البركاني رئيسا للبرلمان فيما تم اختيار الشدادي وجباري وباصرة نوابا له.

ثم عقد البرلمان جلسة افتتاحية حضرها الرئيس هادي ونائبه ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء والمستشارين ، اضافة الى حضور سفراء دول عربية واجنبية شقيقة وصديقة ، كما حضرها رئيس البرلمان العربي.

وعقد مجلس النواب اولى جلساته بنصاب مكتمل حيث تجاوز العدد المطلوب ووصل الى 141 عضوا.

وكان لافتا حضور عضو مجلس النواب الشيخ حميد الاحمر ، البرلماني ورجل الاعمال اليمني ، حيث تقدم الحضور ، فيما تغيب باقي اخوانه اعضاء مجلس النواب .

وظهر حميد الاحمر في مقدمة الصفوف الى جانب كبار المسئولين ابرزهم نائب الرئيس علي محسن ورئيس الحكومة ومستشارين في الرئاسة اليمنية ورئيس البرلمان العربي، وظهر اعضاء في البرلمان ومسئولين حكوميين اخرين في الخلف.

وحميد الاحمر هو احد ابناء الشيخ عبد الله بن حسين بن ناصر الأحمر، والذي ترأس مجلس النواب لفترتين، منذ العام 1993 حتى وفاته في2007.