ماهي الاسرار التي أرغمت بن عوف على التنحي من رئاسة المجلس العسكري بعد 24 ساعة فقط

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أفادت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر سياسية سودانية، أن إعلان عوض بن عوف، وزير الدفاع، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، الذي سيتولى السلطة لمدة عامين خلفًا للرئيس عمر البشير بعد تنحي الأخير، يرجع لرفض قطاع كبير من الرتب الصغيرة والمتوسطة في الجيش له.
ووفق المصادر التي قالت الوكالة إنها طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن هذا القطاع الذي حدد موقفه من الاحتجاجات والاعتصامات مبكرًا بالانحياز لها، كان له دور مؤثر في هذا الإعلان.
وحسب المصادر ذاتها، فإن رفض "بن عوف"، من قبل قطاع كبير في الشعب باعتباره نائبًا للرئيس المعزول عمر البشير، وامتدادًا لنظامه كان له دور في تعزيز رفض هذا القطاع في الجيش.
وذكرت "الأناضول"، أن قيادات المعارضة في انتظار ما يصدر عن رئيس المجلس الجديد عبد الفتاح البرهان، بعد أدائه اليمين رئيسا جديدا للمجلس العسكري الانتقالي. وقال قيادي في تحالف "إعلان الحرية والتغيير"، مفضلاً حجب اسمه، إنهم يرفضون أن يكون التغيير للأشخاص دون إحداث تغير حقيقي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.