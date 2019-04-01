شاهد بالفيديو : البركاني يقع في خطأ وموقف محرج امام البرلمان والسبب هادي وصالح

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وقع رئيس البرلمان اليمني الذي عقد اعماله اليوم السبت بمدينة سيئون بخطأ وموقف محرج حينما استعار اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بدلا عن الرئيس هادي.

والقى سلطان البركاني كلمة مطولة تخللها لحظة نطقه لاسم الرئيس هادي ذكرا لاسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح .

وقال البركاني في فيديو (شاهده مأرب برس) ان عاصفة الحزم جاءت استجابة لدعوة اطلقها ... ، وبدلا من ان يقول الرئيس هادي قال الزعيم الراحل في اشارة إلى الرئيس صالح قبل ان يتفادى خطائه ويذكر اسم الرئيس هادي .

وتدوال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجزء المقتطع من كلمة البركاني بشكل كبير في اليمن.

وقال نشطاء ان البركاني لسانه مع هادي لكن قلبه لايزال معلقا بالرئيس صالح .

وعرف البركاني بولائه الشديد لصالح ، الا انه قرر ان يتركه ويغادر اليمن عقب الانقلاب الحوثي العام 2014 واعلان صالح تحالفه مع مليشيات قبل ان يلقى مصرعه على ايديهم نهاية العام 2017.

شاهد الفيديو من هنا /

https://youtu.be/nLzVh5S6RCU