لماذا استدعى هادي القيادات الامنية والعسكرية في سيئون الى اجتماع رفيع وماذا قال لهم؟ السعودية توجه للإمارات اقوى ضربة منذ بداية الحرب اليمنية وتتخذ قرار حكيم وصائب شاهد بالفيديو : البركاني يقع في خطأ وموقف محرج امام البرلمان والسبب هادي وصالح ماذا طلب البركاني من المسئولين في الشرعية وماذا قال عن الانفصاليين وماهي الدعوة التي وجهها للحوثي؟ هادي يكشف أمام البرلمان عن أهم 3 أولويات ويوجه خطابا للشعب ودعوة لمن تخلفوا اول توجيه للرئيس هادي من حضرموت وتكليف عاجل للحكومة تعرف على مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر ميسي وفابريغاس يشاركان بيكيه في ملكية أندورا الإسباني مستشفى أمريكي يقاضي أميرًا سعوديًا.. لهذا السبب تعرف على عدد أعضاء النواب الحاضرين في سيئون ..اسماء نواب رئيس البرلمان
وقع رئيس البرلمان اليمني الذي عقد اعماله اليوم السبت بمدينة سيئون بخطأ وموقف محرج حينما استعار اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح بدلا عن الرئيس هادي.
والقى سلطان البركاني كلمة مطولة تخللها لحظة نطقه لاسم الرئيس هادي ذكرا لاسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح .
وقال البركاني في فيديو (شاهده مأرب برس) ان عاصفة الحزم جاءت استجابة لدعوة اطلقها ... ، وبدلا من ان يقول الرئيس هادي قال الزعيم الراحل في اشارة إلى الرئيس صالح قبل ان يتفادى خطائه ويذكر اسم الرئيس هادي .
وتدوال الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الجزء المقتطع من كلمة البركاني بشكل كبير في اليمن.
وقال نشطاء ان البركاني لسانه مع هادي لكن قلبه لايزال معلقا بالرئيس صالح .
وعرف البركاني بولائه الشديد لصالح ، الا انه قرر ان يتركه ويغادر اليمن عقب الانقلاب الحوثي العام 2014 واعلان صالح تحالفه مع مليشيات قبل ان يلقى مصرعه على ايديهم نهاية العام 2017.
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