ماذا طلب البركاني من المسئولين في الشرعية وماذا قال عن الانفصاليين وماهي الدعوة التي وجهها للحوثي؟

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قال رئيس البرلمان المنتخب، سلطان البركاني، اليوم السبت أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.
وقال البركاني، خلال كلمته التي ألقاها في أول اجتماع للبرلمان منذ الانقلاب في مدينة سيئون (تابعها مأرب برس)، إن "اجتماع البرلمان في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور"، مشدداً: "نحن مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته".
كما أشاد بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب، مشدداً على أن الانقلابيين يعملون على تنفيذ برنامج فارسي وينفذون مخططاً يستهدف اليمن وجيرانه.
وتابع: "نمد أيدينا للسلام وندعم أي جهد محلي أو إقليمي أو دولي لتحقيقه، كما ندعو الحوثيين للجنوح للسلم ونبذ العنف وفقاً للقرارات الدولية".
وأضاف: "ندعو كل المكونات السياسية لنبذ المشاريع الانفصالية في اليمن، ونطالب مسؤولي الأجهزة الحكومية بالانتقال لعدن لممارسة مهام أعمالهم".
كما أكد رفض البرلمان، أي انتقاص من السيادة اليمنية، أو تكوين مليشيات خارج إطار الشرعية.
ووجه البركاني دعوة لجماعة الحوثي بأن تجنح الى السلم ووتخلى عن العنف وان تتحول الى مكون سياسي.
وقال ان على الحوثي ان يستفيد من عبر التاريخ وتجربة اربعة اعوام من الصراع.
وانطلقت، السبت، الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.
وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، حيث تم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع.