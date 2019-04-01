ميسي وفابريغاس يشاركان بيكيه في ملكية أندورا الإسباني

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلن مدافع نادي برشلونة الإسباني، "جيرارد بيكيه"، أن مواطنه "سيسك فابريغاس" وزميله الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، سيكونان معه في مشروعه بنادي أندورا.

وصرح "بيكيه": "الفكرة هي ألا تكون شركتي هنا وكأنها مستثمر وحيد في ناد فحسب، ميسي وفابريغاس سيكونان معي في المشروع".

وأضاف: "يمكننا إضافة الكثير للنادي ويوجد لاعبون كبار كانوا زملاء لي، سيصبح بعضهم شركاء وسيصبح آخرون جزءًا من المشروع الرياضي".

وردا على سؤاله عما إذا كان هذا المشروع قد يتعارض مع حلمه ليصبح رئيس نادي برشلونة في المستقبل، قال "بيكيه": "نحن نتحدث عن أمر على المدى البعيد، لا أعلم ما إذا كنت سأصبح رئيسا للبرسا في المستقبل، لكنني حاليا سأضع كل تركيزي على مسيرتي الرياضية وعلى مشروعاتي".

تجدر الإشارة إلى أن المدافع المتوج بكأس العالم 2010، هو صاحب ورئيس شركة "كوزموس" والتي استحوذت مؤخراً على جميع أسهم نادي أندورا الإسباني.