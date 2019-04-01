مستشفى أمريكي يقاضي أميرًا سعوديًا.. لهذا السبب

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أقام مستشفى أمريكي دعوى ضد أمير سعودي، بعد أن رفض الالتزام بدفع تكاليف طفل يخضع للعلاج فيها.

ورفع مستشفى بوسطن للأطفال، دعوى ضد الأمير السعودي، عبدالإله بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، لعدم التزامه بسداد فاتورة علاجية لطفلة تبلغ من العمر عامين.

وتختصم الدعوى التي تقدمت بها المستشفى إلى محكمة ماساتشوستس الأسبوع الماضي، الأمير السعودي بالإضافة إلى طبيب يدعى حمدي داوود، الطبيب الشخصي للأمير وممثل عنه.

وتقول المستشفى في دعواها، إن "الأمير يدين بمبلغ 3.5 مليون دولار كفواتير غير مدفوعة مقابل علاج طفلة تعهد بتولي مصاريف علاجها بصورة كاملة، لافتة إلى أن الفاتورة تزداد".

وأضافت أن الطفلة - التي لم تكشف المستشفى عن اسمها - تعاني من ضمور عضلات بالحبل الشوكي، وهو مرض نادر يؤثر على الحركة والقوة ويحتاج إلى عناية طبية مدى الحياة.

وأدخلت للمستشفى منذ نوفمبر العام 2017، ومنذ ذلك التاريخ دفع الأمير وممثله "750 ألف دولار فقط رغم الوعود المتكررة بدفعات قريبة"، وفقًا لنص الدعوى. الدفعة الأولى والوحيدة المقدمة كان في شيك يعود لتاريخ ديسمبر 2017، كما ذكرت الدعوى.