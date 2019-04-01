تعرف على عدد أعضاء النواب الحاضرين في سيئون ..اسماء نواب رئيس البرلمان

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات خاصة

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عقد مجلس النواب صباح اليوم السبت أول جلسة له منذ عام 2015، بدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأعلن البرلمان بدء جلسته، بحضور 141 نائبا ، في مدينة سيئون، بحضرموت، صباح اليوم السبت.

وأعلن البرلمان اكتمال النصاب القانونية، بعد حضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي إلى قاعة الجلسة، حيث بدأت عملية ترشيح وانتخاب هيئة رئاسة المجلس.

وباشر المجلس في افتتاحية الجلسة بانتخاب اعضاء هيئه رئاسة مجلس النواب وتم بالاجماع بتولي رئاسة المجلس الشيخ سلطان البركاني .

وتم انتخاب اعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب

١-عبدالعزيز جباري

٢-محمد الشدادي

٣-محسن باصرة

وبدأت الجلسة بحضور رئيس الجمهورية وسفراء الدول الثمانية عشر.

وبلغ عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين 141 عضوا للجلسة وثلاثة اعضاء عبر الاسكايب وبذلك اكتمل النصاب القانوني.

بينما بلغ عدد الاعضاء المتوفون 35.

أعلن رئيس البرلمان اليمني المنتخب، سلطان البركاني، أن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.

وأكد البركاني، في أول اجتماع للبرلمان اليمني منذ الانقلاب في مدينة سيئون: "مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته"، مشيداً بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب.

كما شدد على أن الانقلابيين يعملون على تنفيذ برنامج فارسي.

وقال إن اجتماع البرلمان اليمني في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور.