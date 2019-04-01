أثناء أدائه مشهد عن الموت.. وفاة فنان كوميدي على خشبة المسرح

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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توفي الفنان الكوميدي إيان كوجنيتو (اسمه الحقيقي عند الولادة بول بربيري) على خشبة المسرح خلال تقديمه عرض "ستاند أب كوميدي" وكانت آخر نكتة له قبل سقوطه عن الإصابة بجلطة في صالة في قرية بيكاستر في مدينة أوكسفوردشاير البريطانية، أمس الأول الخميس.

وقالت خدمات الإسعاف في جنوب وسط إنجلترا يوم الجمعة إنها استجابت لاستدعاء إلى حانة "ذا أتيك" في بلدة بستر مساء الخميس "لكن للأسف توفي مريض في مكان الحادث".

وقال مضيف العرض أندرو بيرد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن كوجنيتو لم يكن يشعر أنه على ما يرام قبل الصعود على خشبة المسرح، إلا أنه أصر على تقديم العرض.

وأوضح بيرد إن الفنان الراحل (60 عاما) تحدث مازحا عن حالته قائلا "تخيل، إذا مت أمامكم جميعا هنا"، وعرف عن إيان توجيه سخرية لاذعة للجمهور والشخصيات العامة كالساسة وغيرهم.

وكتب الفنان الكوميدي جيمي كار عنه كوجنيتو ، على تويتر "لقد اعتقد المشاهدون أنه جزء من العمل الفني، لقد توفي وهو يعمل، هذا هو الالتزام بالكوميديا، فقد عرفته قدوة لي وقدم لي دعما كبيرا في بداية مشوراي الفني في الكوميديا" وأضاف "لن أنسى طيبته مطلقا عندما بدأت في العمل ومدى ظرفه".