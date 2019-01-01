طائرة من دون طيار تقصف سيارة يعتقد أنها للقاعدة في شبوة

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قصفت طائرة "درونز" يعتقد أنها أمريكية، اليوم السبت، سيارة لعناصر يشتبه انتماؤها إلى تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن طائرة من دون طيار شنت غارة على سيارة في عقبة مسربة بمديرية جردان شمال شرقي شبوة أثناء مرورها قرب محطة رقم (6)، الخاصة بحماية أنبوب الغاز في هضبة جردان.
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وأضاف المصدر، أن الغارة أسفرت عن احتراق السيارة ومقتل من عليها.
وينشط عناصر تنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم)، في مناطق ومحافظات عدة باليمن, أبرزها حضر موت, وتقوم بشن هجمات على مناطق متفرقة تستهدف عناصر الجيش والأمن ومنشآت رسمية.