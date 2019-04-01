.. بالاجماع اختيار رئيسا جديدا لمجلس النواب اليمني

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عاجل / #سيئون :بدء عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائبا .
عاجل/ توافق على اختيار سلطان البركاني رئيسا للبرلمان.
البرلمان يجري الان عملية انتخاب لهيئة رئاسته