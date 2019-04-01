أشرف على قوات بلاده في اليمن.. تعرف على القائد الجديد للانقلاب بالسودان

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قفز اسمه مؤخرًا إلى واجهة الأحداث في السودان، قبل أن يتقلد أعلى منصب سياسي وأمني في الدولة التي تشهد تغيّرات متسارعة، بضغط من احتجاجات شعبية مستمرة منذ شهور، ما جعل الكثيرين يتساءلون: من هو العسكري عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان؟
لا يُعرف الكثير عن القائد العسكري السوداني، إلا أن تقارير إعلامية تقول إنه كان من المشرفين على القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وتشير المصادر كذلك إلى أن البرهان الذي شغل منصب قائد القوات البرية السودانية، تمت ترقيته من طرف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في شهر فبراير/شباط 2019، إلى رتبة فريق أول، وعُيّن مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.
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وتقول المصادر: ”إن عبد الفتاح البرهان كان من دعاة تنحية الرئيس المعزول عمر البشير، وأشرف على توقيفه بعد قرار الجيش بعزله“.
واليوم الجمعة، أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عوض بن عوف استقالته، وتعيين عبد الفتاح برهان رئيسًا للمجلس خلفًا له، ليتولّى بذلك مسؤولية إدارة مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.