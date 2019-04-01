وفاة عضو بارز في مجلس «النواب» اليمني

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أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«مأرب برس» بأن عضو مجلس النواب ، عبد الملك الوزير توفي اليوم الجمعة بالعاصمة صنعاء عن عمر ناهز الـ89 عاماً.
والبرلماني "الوزير" عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر بالدائرة الثانية في صنعاء .
ويعد الوزير من أبرز البرلمانيين البارزين المؤيدين لمليشيات الحوثي في صنعاء.
ويأتي وفاة البرلماني «الوزير» بالتزامن مع استعداد مليشيات الحوثي الانقلابية لإجراء انتخابات ما يُسمى ملئ المقاعد الشاغرة التي ستجريها يوم غدا السبت في مناطق سيطرتها لعدد من أعضاء المجلس المتوفين والبالغ عددهم 33 عضوا وهو ما تعتبرها «الشرعية» إجراءات مدانة لصدورها من غير ذي صفة، ولمصادمتها مبادئ الدستور وأحكام القانون، وتذهب باليمن إلى مسار شطري يخدم أعداءه ويطيل معاناة الشعب اليمني الصابر.