اكتشاف علمي مخيف .. مثلث الرعب الجديد.. اختفت داخله أكثر من 2000 طائرة وتحطمت 600 أخرى

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - سبوتنيك

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اكتشف العلماء "مثلثا غريبا" في نيفادا (ولاية تقع في مناطق الغرب، وإقليم الجبال، والجنوب الغربي من الولايات المتحدة الأمريكية)، حيث اختفت أكثر من 2000 طائرة، وتم العثور على حطام نحو 600 طائرة.

تبلغ مساحة المثلث 77000 كيلومتر مربع. ومنذ أكثر من 12 عامًا، اختفت طائرة ركاب من الرادار بالإضافة إلى 5 سفن تم إرسالها للمساعدة، وفقا لموقع "وان".

ومع ذلك، فإن الحادث الأكثر شهرة في المثلث في ولاية نيفادا هو اختفاء المليونير والمغامر ستيف فوسيت. حيث اختفت طائرته دون أثر في عام 2007، وتم العثور على بقايا الطائرة بعد 14 شهرا فقط.

وكان سبب الحادثة، في البداية، غير معروف. إذ افترض أن الطائرة تعرضت لعيب فني. وفي وقت لاحق اتضح أن الطائرة اصطدمت بقمة أحد الجبال.

ووفقا لموقع "express"، فإنه على مدار حوالي 60 سنة، اختفت 2000 طائرة ضمن منطقة مثلث نيفادا

وما زال الخبراء يواصلون العمل لاكتشاف أسرار هذه المنطقة الغامضة القريبة من لاس فيغاس يحاولون العثور على أوجه التشابه مع مثلث برمودا.