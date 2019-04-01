السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

السبت 13 إبريل-نيسان 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 458

بدت المملكة العربية السعودية متعاطفة مع الشعب الإيرانى، جراء السيول والفيضانات المدمرة غير المسبوق والتى تسببت فى تشرد العديد من المواطنين.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرا.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن "هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية وتؤكد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني".

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاليا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

فيما قال ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، إن "النظام الإيراني" لو استخدم ثروات البلاد لرفاهية الشعب لما احتاجوا لمساعدات من الخارج.

وأضاف السبهان في تغريدة على صفحته "بتويتر"، "قلوبنا مع الشعب الايراني المغلوب على أمره فلو أن النظام في إيران استخدم ثروات إيران في بناء الداخل ورفاهية شعبه بدلا من استخدام تلك الأمور في الإرهاب والتدمير لما احتاجوا لأي مساعدة من الخارج (أنظمة تدمر ولا تعمر)".

ولا تزال المياه تغمر قرى في جنوب إيران، نتيجة للفيضانات التي أدت، بحسب تصريحات مسؤولين إيرانيين، إلى مصرع نحو 70 شخصًا وإصابة مئات آخرين، فضلا عن إلحاق أضرار كبيرة بالوحدات السكنية والسيارات والمرافق العامة والمزارع.