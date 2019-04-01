وفاة عضو بارز في مجلس «النواب» اليمني اكتشاف علمي مخيف .. مثلث الرعب الجديد.. اختفت داخله أكثر من 2000 طائرة وتحطمت 600 أخرى السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران بعد خضوعها لـ29 اختبار حمل.. يكشف لزوجته «الحقيقة المفجعة» بعد عزل البشير بـ24 ساعة... السعودية تتخذ قرارا مهما بشأن السودان السعودية والإمارات تفاجئان الجميع وتقدمان مساعدت «لإيران».. ما الذي حدث؟ هكذا رد البشير على قادة الجيش بعد إبلاغه بعزله ضجة بسبب قرار «صادم».. والحكومة السعودية تصدر توضيحا عاجلا عاجل: الحوثيون يعتقلون ”المهدي المنتظر“ عاجل .. قائد الانقلاب في السودان يعلن التنازل .. بن عوف يقدم استقالته
اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا مهما بشأن السودان بعد قرابة 24 ساعة من عزل البشير من قبل المجلس العسكري الانتقالي.
وأعادت السعودية عمل خطوطها الجوية إلى السودان، بعد فتح الأخيرة الأجواء للملاحة الجوية، حسب صحيفة "الوطن السعودية".
وأعلنت الخطوط السعودية في بيان، رفع التعليق المؤقت لرحلاتها بين السعودية والسودان، واستئناف تشغيلها.
وأشار البيان إلى أن الرحلة رقم SV3453 ستغادر من مطار الملك عبد العزیز الدولي بجدة إلى الخرطوم في موعدھا، الساعة 00:22 مساء اليوم الجمعة.
وكان القرار الرابع ضمن بيان المجلس العسكري الانتقالي في السودان هو "قفل الأجواء لمدة أربعة وعشرين ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر".