هكذا رد البشير على قادة الجيش بعد إبلاغه بعزله

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كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، تفاصيل الساعات الأخيرة، للرئيس السوداني عمر البشير، في الحكم قبل إصدار الجيش بيان اعتقاله و"اقتلاع نظامه"، الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف.
ونقلت الشبكة عن مصادر، أن كبار قادة الأجهزة الأمنية الأربعة في السودان، وصلوا إلى مقر إقامة البشير، فجر الخميس، وأخبروه بأنه "لا يوجد بديل سوى التنحي، في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية، ضد نظامه".
ولفتت إلى أن البشير "رضخ" ووافق على التنحي عن السلطة، ورد على قادة الأجهزة الأمنية، بالقول: "على بركة الله".
وكان ابن عوف، تلا بيانا أعلن فيه اعتقال البشير، وتعطيل العمل بالدستور، وفرض حالة طوارئ لمدة 3 شهور في البلاد، فضلا عن حظر التجوال لمدة شهر، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي، يحكم لمدة عامين، قبل إجراء انتخابات عامة.