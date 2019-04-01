عاجل .. قائد الانقلاب في السودان يعلن التنازل .. بن عوف يقدم استقالته

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن عوض بن عوف وزير الدفاع السوداني ورئيس المجلس العسكري في السودان تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي. كما أعلن بن عوف تعيين الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الانتقالي.

وكان الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قد شغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة.

يأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان الجيش السوداني عزل الرئيس السابق عمر البشير من رئاسة البلاد، ووضعه في مكان آمن ، بحسب ما أعلنه بن عوف أمس في خطاب التنحي.

يذكر أن وسائل إعلام كانت قد أعلنت اليوم تأجيل اللقاء الذى دعا اليه المجلس العسكري في السودان مع القوي السياسية لأجل مسمى.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الذي شكله وزير الدفاع عقب عزل الرئيس عمر البشير، اليوم الجمعة، عن لقاء مع القوى السياسية، في محاولة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من 4 أشهر. وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري الانتقالي كانت قد عقدت لقاء جامعا مع القوى السياسية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الجمعة"، ولم يحدد الخبر أسماء الحاضرين من اللجنة السياسية العسكرية، ولا أطراف القوى السياسية المفترض أن تشارك باللقاء.

ودعت اللجنة السياسية العسكرية وسائل الإعلام المحلية والعالمية ومراسلي وكالات الأنباء إلى حضور مؤتمر صحفي في العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي في مقر وزارة الدفاع السودانية. وذكرت الوكالة في تدوينة على صفحتها في فيسبوك أن لجنة مكلفة من المجلس العسكري الانتقالي ستلتقي السفراء المعتمدين لدى الخرطوم مساء الجمعة.