تصعيد «حوثي» خطير في ”الحديدة» وهذا ماحدث مساء اليوم داخل المدينة

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان 2019م م بقذائف الهاون عدة مناطق داخل مدينة الحديدة.

وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»ان المليشيات الحوثية استهدفت مركز "سيتي ماكس" بشارع صنعاء بقذائف الهاون وكذلك المناطق المجاورة لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري.

واوضحت المصادر بأن القصف تسبب بنشوب حريق هائل طال اجزاء من مرافق مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري .