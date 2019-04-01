عاجل: الحوثيون يعتقلون ”المهدي المنتظر“ عاجل .. قائد الانقلاب في السودان يعلن التنازل .. بن عوف يقدم استقالته تصعيد «حوثي» خطير في ”الحديدة» وهذا ماحدث مساء اليوم داخل المدينة ”هادي“ يصل ”سيئون“ و”الرياض“ تصفع نجل ”صالح“.. هل اكتمل النصاب ؟ انطلاق أقوى صاروخ في العالم بحمولة عربية أمير عربي لرئيس الفيفا: ابتعد عن السياسة دولة عربية تتربع على المرتبة الأولى أفريقيا في الاقتراض شركات نفطية روسية تتسابق على مشاريع دولة خليجية أحدث قرارات الشيخ السديس بخصوص.. مجلس استشاري نسائي الكشف عن عدد نواب البرلمان اللذين وصلوا ”سيئون“ ونجل ”صالح“ يستخدم المتخلفين كورقة ضغط.. منهم؟
قصفت مليشيات الحوثي الانقلابية، مساء اليوم الجمعة 12 أبريل/ نيسان 2019م م بقذائف الهاون عدة مناطق داخل مدينة الحديدة.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس»ان المليشيات الحوثية استهدفت مركز "سيتي ماكس" بشارع صنعاء بقذائف الهاون وكذلك المناطق المجاورة لمجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري.
واوضحت المصادر بأن القصف تسبب بنشوب حريق هائل طال اجزاء من مرافق مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري .