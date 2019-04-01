”هادي“ يصل ”سيئون“ و”الرياض“ تصفع نجل ”صالح“.. هل اكتمل النصاب ؟

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وصل الرئيس، عبد ربه منصور هادي، الجمعة 12 ابريل/نيسان، إلى مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، بالتزامن مع بدء توافد أعضاء مجلس النواب للمشاركة في الدورة غير الاعتيادية للمجلس المقرر انعقادها، غداً السبت.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بأن الرئيس هادي وصل، مساء اليوم، يرافقه وفد رفيع المستوى.

وأضاف المصدر، أن طائرة تابعة لطيران اليمنية وصلت إلى مطار سيئون قادمة من الرياض وعلى متنها العشرات من أعضاء مجلس النواب، تم نقلهم إلى مقر إقامتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأشار المصدر إلى أن من ضمن الواصلين إلى سيئون البرلماني الشيخ سلطان البركاني المتوافق عليه لرئاسة المجلس، وأن عدداً آخر من أعضاء المجلس سيصلون تباعاً.

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، أن 142 نائبا وصلو الى سيئون، حيث وصل 127 نائباً من خارج الوطن يومي الخميس والجمعة، فيما وصل 11 نائباً من عدن ومن مأرب 3 نواب ومن المكلا نائب واحد.

وذكرت المصادر أن النصاب 135 نائباً وهو الأغلبية من أصل 268، سيما بعد وفاة 33 نائباً.

وكان عدد من نواب البرلمان من كتلة المؤتمر الموالية للرئيس السابق علي صالح، قد تخلفت عن الحضور مشترطة رفع العقوبات عن نجله أحمد، كشرط لمشاركتها، لكن الجهود السعودية، افشلت ورقة نجل صالح التي حاول استخدامها للضغط لرفع العقوبات عنه.

ولفت إلى وصول رئيس الحكومة الدكتور معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى سيئون، في حين سيصل الساعات المقبلة سفراء الدول الـ 19 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

وحسب المصدر، فإن مجلس النواب سيعقد ثلاث جلسات، أولها إجرائية لانتخاب هيئة رئاسته، تليها افتتاحية سيرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ثم جلسة مع الحكومة التي ستقدم إليه برنامجها ومشروع موازنتها للعام الجاري لإقراره.

وذكر أن السلطة المحلية في حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية وبتنسيق مع قوات التحالف العربي، استكملت ترتيبات انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب.

وأصدر الرئيس اليمني، أمس الأول الأربعاء، مرسوماً رئاسياً تضمن دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة غير اعتيادية في محافظة حضرموت.