دولة عربية تتربع على المرتبة الأولى أفريقيا في الاقتراض

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تصدرت مصر الدول الأفريقية كأكبر مقترض في القارة السمراء منذ عام 2017، حيث إنها أصبحت أكبر مصدر للسندات الدولية في أفريقيا منذ ذلك العام.
وكشفت تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية أن مصر منذ 2017 أصدرت سندات تزيد قيمتها على 22 مليار دولار.
وتفوقت مصر بذلك الرقم على إصدار سندات نيجيريا وجنوب أفريقيا، اللتين تتمتعان بأكبر اقتصادين في أفريقيا.
وآخر السندات التي أصدرتها مصر كان خلال الشهر الحالي حيث طرحت سندات بملياري يورو، وفي فبراير/شباط طرحت بقيمة 4 مليارات دولار.
يشار إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نسبتها 17.2% على أساس سنوي.
وتستهدف الحكومة المصرية حسب وثيقة نشرتها "رويترز"، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 مليار دولار في السنة المالية 2018–2019.