شركات نفطية روسية تتسابق على مشاريع دولة خليجية

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 749

تجري 3 شركات نفطية روسية محادثات مع البحرين لتنفيذ مشاريع في مجال النفط والغاز.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي؛ "دينيس مانتوروف"، الجمعة، أن شركات النفط الروسية "غازبروم"، و"روسنفط"، و"لوك أويل"، تجري محادثات مع البحرين لتنفيذ مشاريع في مجال النفط والغاز.

وقال "مانتوروف" خلال اجتماع اللجنة الحكومية الروسية البحرينية: "لاتزال الطاقة المجال التقليدي للتعاون بين بلدينا. إذ تجري أكبر شركات روسية روسنفط وغازبروم ولوك أويل محادثات في الجانب البحريني حول مشاريع في صناعة النفط والغاز".

وأشاد "مانتوروف" بنجاح المشروع، الذي يتم تنفيذه من خلال الشركة الروسية؛ "روس جيولوجيا"، الذي يشمل تنفيذ الأعمال الجيوفيزيائية المعقدة على الأرض والجرف البحريني لصالح شركة "NOGA Holding" القابضة.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تعتزم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مع البحرين.

وأضاف "مانتوروف"، "إننا نولي اهتماما خاصا لتنفيذ المشاريع المشتركة في المجالات ذات الأهمية الاجتماعية، لا سيما في مجال الأدوية والطب. ونخطط في القريب العاجل لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال صناعة الأدوية".

وأعرب عن أمل الجانب الروسي تزويد البحرين أيضا بالأجهزة الطبية الحديثة، التي تفي بالمعايير الدولية.