أحدث قرارات الشيخ السديس بخصوص.. مجلس استشاري نسائي

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ "عبدالرحمن السديس" قراراً بتشكيل مجلس استشاري نسائي، يهدف لاستثمار قدرات الكفاءات النسوية المؤهلة في صنع القرار، وإبداء الرأي والمشورة.

كما أصدر "السديس" قراراً آخر بتشكيل لجنة لدراسة وسائل تطوير منظومة الأعمال الإدارية والميدانية بالإدارة العامة النسائية والقسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف برئاسة الأستاذة "ابتهال بنت علي الجعيد"، وعضوية 17 عضوة.

ويتشكل المجلس الاستشاري النسائي من"فاطمة بنت زيد الرشود (رئيسا)، والعنود بنت خالد العبود (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من سمية بنت محمود الثبيتي، بشرى بنت عبد الله المحمادي، سلمى بنت منيع اللهيبي، عواطف بنت علي المالكي، فاطمة بنت حمود العامري، حنان بنت محمد نور الفوتاوي، وضحة بنت عبد الرحمن عسيري، منيرة بنت عوض الجميعي، نوف بنت محمد قحل، رباب بنت سني الزبيدي، منال بنت فهد الشريف".

أما أعضاء اللجنة النسائية لتطوير منظومة الأعمال والخدمات النسائية فهم "مرام بنت عبدالكريم المعطاني نائباً للجنة، ودلال بنت عبدالعزيز محمد فلاته، ودولت بنت عبد العزيز فلاته، وغدير بنت محمد الشبي، وفاطمة بنت يوسف العضلي، وصالحة بنت سني الزبيدي، وعائشة بنت حسين المالكي، نبيلة بنت أحمد الغامدي، ومودة بنت سالم بسوكي، وأروى بنت صالح السديس".

وكذلك "رحمة بنت حسين فلاته، دانة بنت حسين حافظ، ديمة بنت سالم باسليم، ندى بنت عبدالله المالكي، منال بنت مقبل القرشي، منال بنت مصلح المجنوني، كاميليا بنت محمد الدعدي".