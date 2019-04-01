الكشف عن عدد نواب البرلمان اللذين وصلوا ”سيئون“ ونجل ”صالح“ يستخدم المتخلفين كورقة ضغط.. منهم؟

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر مطلعة، الجمعة 12 أبريل/نيسان، ان عدد من أعضاء مجلس النواب، وصلوا إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن).

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، ان نحو مائة نائب برلماني وصلوا إلى سيئون عبر طيران اليمنية، مشيرة الى ان 26 من نواب كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام لم يصلو بعد.

وتخلف عدد من اعضاء كتلة حزب المؤتمر عن السفر الى سيئون لحضور اولى جلسات البرلمان، وحصل ”مأرب برس“ على اسماء ‏اول المتخلفين عن حضور جلسة ‎سيئون وجميعهم من كتلة المؤتمر وهم:

1. أحمد الكحلاني.

2. صهيب حمود الصوفي.

3. احمد الكويتي.

4.ابراهيم المزلم

5.ناصر باجيل

6.علي اللهبي

7.نبيل باشا

8.احمد قبوع

وينتمي هؤلاء لما بات يعرف بفصيل حزب المؤتمر الموالي لنجل الرئيس السابق صالح المقيم في الامارات.

وقال المصادر لـ”مأرب برس“ ان سبب تخلف البرلمانيين المؤتمريين المذكورين انفا، عن حضور الجلسة، انهم يطالبون برفع العقوبات عن احمد علي، كشرط للمشاركة.

ويتواجد الاعضاء المتخلفين في العاصمة المصرية القاهرة وتتكفل السعودية بدفع مرتبات شهرية لهم بواقع 25 الف ريال سعودي .

وبينت المصادر ان المؤتمرين المتخلفين رفضوا التحاور مع سلطان البركاني الذي وصل اليوم الى سيئون بمعية العشرات من اعضاء مجلس النواب.

ويستعد أعضاء المجلس لافتتاح جلسة البرلمان الأولى يوم غد السبت، حيث وصل رئيس الوزراء معين عبدالملك الى مدينة سيئون برفقة عدد من مسؤولي الحكومة لحضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فإنه من المقرر أن يقدم رئيسُ الوزراء مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي ألفين وتسعة عشر إلى البرلمان، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية من أجل إقرارها.

وأوضحت الوكالة أن رئيس الوزراء سيتابع مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الترتيبات النهائية للنواحي التنظيمية لعقد الجلسة.

وتتواصل التحضيرات بشكل كبير لانعقاد جلسات البرلمان في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

الاستئناف المرتقب للجلسات المعطلة منذ أكثر من أربع سنوات، يأتي بعد أن فشلت تحركات سابقة لعقده في العاصمة المؤقتة عدن.