غضب سعودي.. ثري يستأجر مولا ليتجول فيه بسيارته .. شاهد

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تداول مغردون مقطع فيديو على موقع لمواطن ثري قام باستئجار مول بالكامل في جنوب الرياض.

وأظهر الفيديو، المواطن وهو يتجول بسيارته الفارهة في ممرات المول، حيث نزل ومعه أحد الأشخاص، إلى أحد المحلات بهدف التسوق.

وقال موثق الفيديو: يا جماعة الخير أنا رجل أمن في القصر مول، هذا شخص يقولون إن هو مستاجر المول كله، حتى شوفوا جاي يتمشى بسيارته، الله يرزقنا ما شاء الله، شوفوا يا جماعة الخير، واضح عليه العز، الله يرزقنا".