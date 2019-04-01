المنطقة العسكرية الأولى والحماية الرئاسية يكشفان عن ترتيبات أمنية عالية في سيئون

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أكد رئيس أركان المنطقة العسكرية الأولى العميد الركن يحيى محمد أبو عوجاء، أن قوات المنطقة والحماية الرئاسية بإسناد التحالف العربي، تعمل بشكل فعال ومنتظم لتنفيذ الخطة الامنية لتأمين انعقاد جلسة مجلس النواب الذي سوف يعقد يوم غد السبت بحضور فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
ونقل موقع الجيش عن العميد ابو عوجاء قوله " انعقاد المجلس أهم حدث سياسي خلال السنوات الماضية، مؤكدا انه انتصارا كبيرا للشرعية والشعب اليمني على من حاول اختطاف مؤسسات الدولة منذ اعوام.
وأشاد بالجهود التي بذلها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في سبيل التئام المجلس.
وقال “إن سيئون ومحافظة حضرموت اثبتت انها عند مستوى الثقة الشعبية اليمنية بشكل عام وان دورها الوطني ليس وليد اللحظة”، مشيدا باحتضانها لألاف النازحين من كل محافظات الجمهورية منذ اندلاع الأزمة.
ووصل عدد من أعضاء البرلمان عصر اليوم الجمعة إلى سيئون وقبل ذلك وصل رئيس الحكومة مع عدد من الوزراء.