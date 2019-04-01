عاجل : الكشف عن أسماء أول المتخلفين عن حضور جلسة البرلمان وعلاقة أحمد علي

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تخلف عدد من اعضاء مجلس النواب من كتلة حزب المؤتمر اليوم الجمعة ، عن السفر الى سيئون لحضور اولى جلسات البرلمان المقرر ان تعقد غدا السبت بحضور الرئيس هادي وسفراء 19 دولة عربية واجنبية ،اضافة الى ترجيح حضور رئيس البرلمان العربي.
وحصل مأرب برس على اسماء اول المتخلفين عن حضور جلسة سيئون وجميعهم من كتلة المؤتمر وهم:
١. أحمد الكحلاني.
٢. صهيب حمود الصوفي.
٣. احمد الكويتي.
٤.ابراهيم المزلم
٥.ناصر باجيل
٦.علي اللهبي
٧.نبيل باشا
٨.احمد قبوع
وينتمي هؤلاء لما بات يعرف بفصيل حزب المؤتمر الموالي لنجل الرئيس السابق صالح المقيم في الامارات.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة لموقع مأرب برس عن سبب تخلف البرلمانيين المؤتمريين المذكورين انفا ، عن حضور الجلسة .
وقالت ان هؤلاء طالبوا برفع العقوبات عن احمد علي، كشرط للمشاركة وهم بذلك يستجيبون لتوجيهات الحوثيين ويخدمون الانقلاب.
ويتواجد الاعضاء المتخلفين في العاصمة المصرية القاهرة وتتكفل السعودية بدفع مرتبات شهرية لهم بواقع 25 الف ريال سعودي .
وقالت المصادر ان المؤتمرين المتخلفين رفضوا التحاور مع سلطان البركاني الذي وصل اليوم الى سيئون بمعية العشرات من اعضاء مجلس النواب.