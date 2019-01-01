جماعة الإخوان المسلمين تعلن موقفا قويا ومفاجئا من انقلاب السودان

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 7009

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في السودان، رفضها لبيان وزير الدفاع عوض بن عوف الخميس، الذي أعلن فيه عزل الرئيس عمر حسن البشير واعتقاله وإعلان حالة الطوارئ.

وفي بيان نشره المراقب العام عوض الله حسن سيد أحمد على صفحته في فيسبوك، اعتبرت الجماعة بيان ابن عوف "استمرارا لسياسات النظام الفاشلة".

وأوضح: "طالعنا اليوم نائب الرئيس ووزير الدفاع ببيان يصب فى تعزيز واستمرار السياسات الفاشلة، التي ظل النظام يمارسها على مدار الثلاثين عاما الماضية، في التفاف واضح على المطالب الحقيقية لجماهير الشعب السودان".

وعبرت الجماعة عن دعمها اسقاط البشير وقالت ، "إن إعلان خلع رأس النظام خطوة كبيرة في طريق الإصلاح والتغيير، ولكن ما تلا ذلك في بيان وزير الدفاع وما أعلنه، لا يفسر إلا بأنه انتقال مرتب له داخل نظام واحد".

وخاطبت الجماعة السودانيين بالقول : "ندعو جماهير شعبنا لمواصلة اعتصامها في الميادين وأمام القيادة العامة للجيش حتى يتحقق التغيير وتتحقق مطالب الثورة كاملة غير منقوصة".

واضافت "ندعو العقلاء في وطننا العزيز للعمل على تجنيبه الانزلاق نحو سيناريوهات غير آمنة".