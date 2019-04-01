قناة المسيرة توجه ردا مباشرا على محافظ حضرموت .. وتخلط الاوراق عشية انعاد مجلس النواب

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بعد ساعات من اتهامات للشرعية وجهها محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج البحسني بضلوع الحوثيين في عملية الطائرة المسيرة التي تم اسقاطها في حضرموت وكانت طريقها لضرب اهداف حساسة في سيئون ، نفت مليشيا الحوثي، إطلاقها أي طائرات عسكرية مُسيرة، أو تنفيذ أي عملية عسكرية، في محافظة حضرموت، .
وهو الامر الذي يعقد المشهد الحالي في حضرموت عشية انعقاد جلسة مجلس النواب ، ليضع التساؤل الابرز من قام بتسيير الطائرة المسيرة ومن تتبع .
وكان محافظ حضرموت، اللواء فرج البحسني، قد أعلن مساء الخميس، في مؤتمر صحفي، ان دفاعات التحالف أسقطت طائرتين، أطلقتهما مليشيا الحوثي، على مدينة سيئون، بالتزامن مع التحضيرات لعقد مجلس النواب، لأول مرة منذ خمس سنوات، مشيرا إلى أنه تم تحديد مسارها ومركز انطلاقها ونوعية صناعتها.
ونقلت قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي، عن القيادي الحوثي، يحيى سريع، قوله، "إن تحالف السعودية والإمارات يبدع في اختلاق الذرائع والمبررات لتنفيذ مخططاته المكشوفة سلفا، وآخر الذرائع كانت قبل ساعات بادعاء إسقاط طائرات مسيرة تابعه لقواتنا فوق حضرموت".
حسب زعمه. وزعم القيادي الحوثي، أن الهدف من افتراءات من وصفهم بـ"العدو" كما يعلم الشعب اليمني، هو الاحتلال وإيجاد مبررات للدفع بمزيد من القوات العسكرية إلى حضرموت التي لم تشهد اية مواجهات منذ 26 مارس 2015م. حسب قوله.