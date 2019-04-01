تدفق كبار مسئولي الشرعية الى سيئون لحضور جلسة تاريخية لمجلس النواب

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - مأرب

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وصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الجمعة، الى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور الجلسة غير الاعتيادية لمجلس النواب التي دعا اليها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والمقرر عقدها غداً السبت.

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار سيئون الدولي، محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله النخعي، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، ووزير الاوقاف والارشاد الدكتور احمد عطية وعدد من قيادات السلطة المحلية والامنية بمحافظة حضرموت.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠١٩ الى مجلس النواب، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية لإقرارها.

وذكرت وكالة "سبأ" أن رئيس الوزراء مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت الترتيبات النهائية للنواحي التنظيمية لعقد جلسة مجلس النواب، بما يضمن تسهيل سير اعمال المجلس على الوجه الأمثل.