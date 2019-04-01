أمريكا تحاكم مسئولين بأكبر شركة إماراتية

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 03 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكي، أن الرئيس التنفيذي، والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة "أبراج كابيتال" ومقرها دبي أُلقي القبض عليهما بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وقالت جريسوولد في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن، إن مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذي عارف نقفي أُلقي القبض عليه في بريطانيا يوم الجمعة الماضي، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك يوم الخميس.

وقال عبد الودود في الجلسة، إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر. ولم يطلب محاميه بنجامين برافمان، الإفراج عنه بكفالة على الفور قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للاطلاع على القضية.

وقالت جريسوولد إن ممثلي الادعاء سيطلبون تسلم نقفي الموجهة إليه اتهامات بارتكاب نفس الجرائم التي وُجهت إلى عبد الودود. وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

وفي لائحة اتهامات موجزة جرى الإعلان عنها يوم الخميس، قال ممثلو الادعاء إنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة، كذب نقفي وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد عن نصف مليار دولار.

كما قال ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام "ما لا يقل عن مئات الملايين" من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما. وقالت جريسوولد إن أبراج قدمت نفسها كرائد "للاستثمار المؤثر" الذي يعزز التقدم الاجتماعي، عبر الاستثمار في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال.

وأضافت: "في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير"، وأشارت إلى أن لائحة الاتهام لم تحو الكثير من التفاصيل، بسبب أن السلطات تحركت سريعا لإلقاء القبض على عبد الودود فور أن علمت أنه في الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات.

وقالت إن ممثلي الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلا بحلول نهاية مايو. وتواجه أبراج ونقفي اتهامات ذات علاقة وجهتها يوم الخميس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.