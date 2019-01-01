شارب تهدد سامسونغ وهواوي بهاتف غير مسبوق

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يشهد ميدان الهواتف القابلة للطي تنافسا محموما بين عمالقة التقنية أمثال سامسونغ وهوواي، وها هي شركة "شارب" تدخل المضمار من خلال ابتكار سيغير من مشهد هذه الصناعة.
وبينما كانت إبداعات الشركات في مجال الهواتف القابلة للطي محصورة في منتجات تتحول لأجهزة لوحية عند ثنيها مثل "غالاكسي فولد" و"ميت إكس"، كشفت "شارب" عن نموذج أولي لهاتف صغير الحجم قابل للثني.
وبحسب الفيديو الذي نشره موقع "أوليد- إنفو" التقني، فإن الجهاز يأتي بشاشة عرض قياس 6.18 إنشا بتقنية "أومليد"، قابل للثني من المنتصف.