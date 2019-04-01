تحذير السعوديين بعد الإطاحة بـالبشير

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 507

دعت السعودية، رعاياها المتواجدين في السودان إلى الالتزام بقرار حظر التجول، الذي فرضه الجيش السوداني، ضمن سلسلة من القرارات التي تم اتخاذها عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير، أمس.

وتوجهت السفارة السعودية بالخرطوم إلى رعايها رسالة تحذيرية، عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "نظرًا لإعلان حظر التجول في جمهورية السودان من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحًا. تأمل السفارة من جميع مواطنيها الزائرين والمقيمين بجمهورية السودان الالتزام بذلك".

وكان الجيش السوداني أعلن أمس حظر التجول الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال: "نظرًا لمخاطر قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجول المعلن من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحًا، نلفت نظر المواطنين الكرام للعناية بذلك والالتزام به".

وشدد على أن القرار ضروري "حتى تؤدي القوات المسلحة واللجنة الأمنية واجباتها في حفظ الأمن والسلامة العامة، والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين".

يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيهما اللجنة الأمنية العليا والجيش.