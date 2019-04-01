من بينها اليمن .. أمريكا تحذر رعاياها من الاختطاف بـ35 دولة

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—حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، رعاياها من حالات الاختطاف في 35 دولة حول العالم، وذلك على خلفية تحرير سائحة أمريكية اختطفت في أوغندا، قبل أيام.
وأضافت الخارجية الأمريكية الحرف "K" إلى جانب مجموعة من أسماء الدول في إشارة لتحذر رعاياها من احتمال الاختطاف واتخاذ رهائن ينفذها عملاء لجماعات إرهابية من حول العالم.
وتضم القائمة وفقا لتقرير الخارجية: "أفغانستان والجزائروأنغولا وبنغلادش وبوركينا فاسو والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا والكونغو وإثيوبيا وهاييتي وإيران والعراقوكينيا ولبنان وليبيا وماليزيا ومالي والمكسيك والنيجر ونيجيريا وباكستان وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وروسيا والصومال والسودان وجنوب السودان وسوريا وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوغندة وأوكرانيا (في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الروس شرق البلاد) وفنزويلا واليمن".
ويذكر أن السائحة الأمريكية المحررة في أوغندا اختطفت تحت تهديد السلاح بالإضافة على دليل يرافقها بالإضافة إلى أربع أشخاص آخرين وفقا للشرطة الأوغندية، في الوقت الذي عقبت فيه الخارجية الأمريكية على هذه الانباء مؤكدة اطلاعها عليها دون تقديم أي تفاصيل إضافية نظرا لـ"اعتبارات الخصوصية" وفقا لمتحدث باسم الوزارة في تصريح لـCNN.