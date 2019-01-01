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الحوثي يحرم مليوني طفل من التعليم

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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قال وزير التربية والتعليم اليمني، الدكتور عبد الله لملس، إن أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم في المدارس، فيما تعرضت ثلاثة آلاف مدرسة للتدمير بسبب حرب ميليشيا الحوثي.
وأكد الوزير، خلال كلمته في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي اختتم فعالياته أمس، وتنظمه الأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، حرص الحكومة على استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تسليم مرتبات أكثر من 150 ألف معلم ومعلمة، لافتاً إلى أن ميليشيا الانقلاب ترفض توريد الإيرادات إلى البنك المركزي بالعاصمة المؤقتة عدن، وتنصلها من دفع مرتبات المعلمين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
وطالب الوزير الأمم المتحدة بدعم العملية التعليمية في اليمن، محذراً من عواقب التسرب المدرسي وانقطاع الأطفال عن التعليم، وخطورة ما تقوم به الميليشيا الحوثية والجماعات الإرهابية في استقطاب الأطفال وتجنيدهم، وتأثير ذلك في التنمية المستقبلية.

 
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