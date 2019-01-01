غوتيريس يدعو إلى وقفة دولية حازمة تجاه الحوثي

الجمعة 12 إبريل-نيسان 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مجلس الأمن الدولي، إلى إرسال رسائل قوية إلى ميليشيا الحوثي الإيراني التي ترفض الالتزام باتفاق الحديدة، في وقت أكدت الشرعية اليمنية التزامها بالحل السياسي.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال لقائه وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في نيويورك، أهمية أن يقوم مجلس الأمن بإرسال رسائل قوية إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية ليتم التمكن من إنجاز تقدم في الحديدة قبل النظر في أي خطوات قادمة في عملية السلام باليمن.

وأشار غوتيريس إلى أن كافة جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن تتركز حالياً على تنفيذ اتفاق الحديدة، الموقع في السويد قبل أربعة أشهر والذي ينص على انسحاب ميليشيا الحوثي الانقلابية من مدينة وموانئ الحديدة.

وجدد أمين عام الأمم المتحدة، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التأكيد على التزامه الشخصي والأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية.

موقف الشرعية

من جهته، أكد خالد اليماني، دعم حكومته لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق الحديدة.

وقال اليماني: «إنه وبالرغم من الخروقات الجسيمة التي تمارسها الميليشيا الانقلابية، إلا أن الحكومة اليمنية ملتزمة بوقف إطلاق النار بهدف إنجاح اتفاق ستوكهولم ومواصلة طريق السلام».

وأضاف اليماني: «لا يجب التغافل عن تعنت الميليشيا ورفضها لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بل يجب أن تحمّل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الحوثيين مسؤولية إعاقة تنفيذ الاتفاق، ووضع المزيد من الضغط عليهم للتوقف عن استغلال معاناة اليمنيين والبدء في تنفيذ اتفاق الحديدة».

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