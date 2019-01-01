مليشيا الحوثي توقف خدمة الإنترنت عن الحديدة

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أوقفت مليشيا الحوثي مجددا خدمة الإنترنت الأرضي في الحديدة غرب اليمن، بالتوازي مع تصعيدها العسكري الكبير واستمرار خروقاتها للهدنة الأممية.
وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن خدمة الإنترنت توقفت بشكل كامل منذ الأربعاء، بعد أيام من إعادتها عقب أشهر من التوقف الكلي للنت الفضائي والأرضي بالمدينة، مؤكدة أن الشبكة خرجت عن الخدمة نهائيا وبشكل كامل.
وشنت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على القوات اليمنية والأحياء السكنية في مدينة الحديدة.
وأعلن الجيش اليمني، الأربعاء، أن عدد خروقات المليشيا الانقلابية التي تم رصدها في جبهة الحديدة بلغ 2517 خرقا منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر من العام الماضي إلى يومنا هذا، أسفرت عن مقتل 119 مدنيا من المواطنين وجرح 685 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال.