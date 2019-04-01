«علي محسن الأحمر»يُهاتف محافظ «حضرموت» والأخير يتحدث عن نجاحاً تشرفت به المحافظة

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الخميس اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني للاطلاع على المستجدات وسير ترتيبات انعقاد مجلس النواب في المحافظة وفقاً لقرار فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
كما استمع نائب الرئيس إلى الأوضاع في المحافظة وجهود البناء والتنمية وتوفير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الإطار والنجاحات التي تحققت في تفعيل عمل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية.
وبحسب وكالة «سبأ» الرسمية فقد نوه نائب الرئيس خلال إتصاله إلى أن مواقف أبناء حضرموت ورجالها وانحيازهم الدائم لخيار الدولة والأمن والاستقرار يوفر فرصاً أكبر للعمل على تطوير وبناء المحافظة وتحسين الأوضاع فيها على مختلف الصعد، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت ودعم الأشقاء في دول التحالف.
من جانبه أشار محافظ المحافظة إلى الاجراءات المختلفة التي تم اتخاذها لاحتضان حدث اجتماع مجلس النواب في المحافظة باعتباره نجاحاً تشرفت به حضرموت ويضيف لها صفحة جديدة من الإنجاز، معبراً عن التقدير والشكر لاهتمام القيادة السياسية.