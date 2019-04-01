من جديد.. بارجات «التحالف» تدخل خط المعركة وتباغت «الحوثيين» بهذه الضربات

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استهدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، في ساعات متأخرة من مساء الخميس، مواقع لميلشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمال غربي البلاد.
وقصفت بارجات التحالف العربي بكثافة أهداف وثكنات لميلشيا الحوثي الانقلابية في منطقة "المحاترة" شرقي مديرية عبس .
وتركز القصف على أحد المعسكرات التدريبية للميلشيا شرق المديرية، وثكنات أخرى في المنطقة ذاتها.
وأسفر القصف الصاروخي عن مصرع وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، بالإضافة إلى تدمير ثكنات، بما فيها من أسلحة حسب ما ذكره موقع الجيش.